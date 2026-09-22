Érika Kokay destaca educação e legado de Paulo Freire em ato no MEC

A candidata ao Senado Federal Érika Kokay (PT-DF) participou do ato “Abraço na Educação”, que reuniu apoiadores e candidatos do Partido dos Trabalhadores aos cargos de deputado federal e distrital. A atividade realizada nesta terça-feira (22/9), em frente ao Ministério da Educação (MEC), também homenageou o educador Paulo Freire, que nasceu em 19 de setembro de 1921 e completaria 105 anos neste ano.

Questionada sobre a prioridade que a educação terá em sua atuação caso seja eleita, Érika defendeu a articulação entre diferentes áreas das políticas públicas. “Educação é prioridade, porque eu penso que todas as políticas públicas são enganchadas umas nas outras. Os direitos não podem ser divididos, nem podem ser hierarquizados”, disse.

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Segundo a concorrente ao Senado, a educação tem papel estruturante por dialogar com outras áreas, como saúde, emprego e renda. “Se a educação é de qualidade, seguramente nós vamos ter geração de emprego e renda de qualidade, nós vamos ter também saúde de qualidade. A educação é central para o desenvolvimento do Brasil ou de qualquer país do mundo”, afirmou.

Ao comentar a importância do ato e do investimento na educação, a candidata destacou o caráter social das políticas públicas voltadas à área e citou o legado de Paulo Freire. “Penso que políticas de educação são sempre políticas de muito afeto. Políticas como o Pé de Meia, como a educação em tempo integral, enfim, são políticas de afeto”, afirmou.

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Na avaliação de Érika, a educação deve ser tratada como investimento, e não como custo. Ao lembrar o pensamento do educador, ela afirmou que a transformação da sociedade passa pela mudança das pessoas. “Por isso que a educação nunca pode ser considerada como um custo. Educação sempre é investimento, investimento na vida, investimento para que nós possamos ter um país que não seja ameaçado pela ausência de soberania ou pela ausência de democracia”, disse.

Na ocasião, a candidata também relacionou a educação ao processo histórico do Brasil. “A educação é um dos instrumentos mais profundos de libertação de um país que carrega tantas marcas, de períodos tão traumáticos como a escravização, o colonialismo ou a própria ditadura”, declarou.