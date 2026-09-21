Professor Robson defende melhorar a educação inclusiva na rede pública

O candidato ao governo do Distrito Federal Professor Robson (PSTU) defendeu, nesta segunda-feira (21/9), a ampliação do número de monitores e a redução da quantidade de estudantes por sala de aula como medidas para melhorar a educação inclusiva na rede pública. A declaração ocorreu durante o debate promovido pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), na primeira pergunta dirigida ao candidato.

Ao responder sobre os programas de investimento que pretende adotar para garantir acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes da educação especial, Robson afirmou que a rede pública precisa ampliar a estrutura destinada a esse público. Segundo ele, os educadores sociais também precisam ser valorizados e atuar em conjunto com os professores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na avaliação de Robson, a quantidade de estudantes com deficiência por turma precisa ser reduzida para que seja possível oferecer um atendimento adequado. O candidato também defendeu a manutenção do ensino de educação especial para os casos que demandem atendimento específico, ao mesmo tempo em que os demais estudantes sejam incluídos nas salas regulares. Ele criticou a concentração de estudantes com necessidades educacionais específicas em uma mesma turma.

“Hoje em dia está colocando cinco, seis, sete estudantes PNEs na mesma sala de aula que está com os outros estudantes. Tem que diminuir esse número para garantir que esse estudante seja melhor atendido e o trabalho seja mais bem feito”, disse.

Para Robson, a redução do número de alunos por turma dependeria também da ampliação da quantidade de escolas da rede pública. Ele defendeu, ainda, a expansão das salas de recursos e o aumento do número de profissionais responsáveis por esses atendimentos.

Robson voltou a mencionar a necessidade de formação para educadores sociais e professores, mas ressaltou que a categoria também precisa ser respeitada. Ele citou o atraso no pagamento de servidores ocorrido nesta semana e afirmou que, em um eventual governo do PSTU, os salários seriam pagos dentro da data prevista. “Nosso governo vai garantir que o salário de todos os servidores sejam recebidos na data correta”, afirmou.

Robson também defendeu o aumento dos recursos destinados à educação. Para o candidato, a ampliação do orçamento seria necessária para colocar em prática as medidas de inclusão apresentadas durante o debate.