Samara Mineiro defende gestão democrática na educação

Na manhã desta terça-feira (22/9), a candidata ao GDF, Samara Mineiro (UP), participou de um ato em defesa dos alunos do Centro Educacional 06 de Taguatinga, que podem ser transferidos para outra sede. Ela também apresentou sua proposta de gestão democrática, que abrange a participação da comunidade escolar na tomada de decisões e projetos do sistema educacional do DF.

A candidata comentou que a decisão de fechar a unidade escolar para receber as atividades da Escola Classe 26 de Setembro é "um desprezo com a educação". "Viemos aqui nos solidarizar com a comunidade do CED 06. É um desprezo querer expulsar os atuais estudantes para outras escolas longe de sua moradia", afirmou.

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A campanha de Samara defende uma reestruturação das escolas, evitando que o governo gaste dinheiro com aluguel de imóveis para alocar unidades escolares. "O governo deveria começar dando exemplo e parando de pagar mais de R$ 1 milhão pela sede da Secretaria de Educação que fica em um Shopping”, acrescentou.

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Propondo uma gestão democrática, com participação da comunidade escolar, Samara Mineiro pretende ampliar as tomadas de decisão em seu governo. "É importante ressaltar que a gestão democrática vai muito além da eleição dos gestores. Ir contra essa proposta é ir contra uma escola pública democrática e de qualidade, na qual a comunidade possa decidir os melhores caminhos a serem percorridos pela nossa juventude”, pontuou.

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Além da participação democrática, Samara também destaca a contratação de psicólogos para todas as escolas, a implementação da educação em tempo integral e investimento na infraestrutura das unidades escolares. "O enfrentamento da violência se dá com educação pública de qualidade. São escolas com quadras equipadas, laboratórios de informática, auditórios e outros espaços escolares para o pleno desenvolvimento da nossa juventude. Ao invés de ter repressão dentro das escolas com crianças devam é ter psicólogos e assistentes sociais”, disse.