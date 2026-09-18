Samara defende novos concursos e reforço na segurança do metrô

Segundo a candidata, as demandas da população se concentram principalmente nas áreas de saúde, educação e transporte público - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

Samara Mineiro, candidata da UP ao Governo do Distrito Federal (GDF), defendeu, nesta sexta-feira (18/9), o fortalecimento do metrô com a realização de novos concursos públicos e a ampliação da manutenção dos trens. A declaração ocorreu durante uma panfletagem no Setor Comercial Sul, na qual a candidata fez um balanço das atividades de campanha realizadas ao longo da semana.

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Ao comentar o contato com eleitores, Samara afirmou que as propostas consideradas mais urgentes pela Unidade Popular tiveram maior receptividade nas ruas, principalmente nas áreas de saúde, educação e transporte público. “Essa é a nossa proposta, de conseguir fortalecer o metrô com novos concursos, com uma manutenção real, sendo realizada pelo próprio metrô. Tiveram um impacto bastante positivo na população”, afirmou.

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A candidata citou um episódio recente de violência ocorrido em um dos vagões do metrô para defender o reforço do quadro de funcionários. Na avaliação de Samara, a falta de novas contratações e o sucateamento do sistema contribuem para problemas como insegurança e falhas nos trens. “Esse sucateamento do transporte público sem contratação de novas pessoas, sem concurso público, acaba resultando nesses problemas cotidianos do metrô, seja de insegurança, seja de vagão quebrando”, declarou.

Durante a semana, Samara participou de atividades de rua em Ceilândia, no Setor Comercial Sul e em Sobradinho, além do Dia Nacional pelo SUS de Qualidade, promovido pela UP, e de uma sabatina. Segundo a candidata, os compromissos permitiram ampliar a apresentação do programa da legenda aos eleitores. “Conseguimos conversar com muita gente, tivemos algumas agendas também, uma sabatina, e conseguimos apresentar para muitas pessoas o programa da Unidade Popular”, disse.

A candidata também foi questionada sobre os desdobramentos envolvendo o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. Samara afirmou que o episódio, na avaliação dela, expõe uma lógica de favorecimento aos grandes empresários e defendeu mudanças na política tributária e de crédito do Distrito Federal. “Esse cenário representa esse sistema financeiro que acaba priorizando os grandes empresários, que está propenso a esses esquemas de corrupção e que precisa ser combatido”, afirmou.

Como alternativa, Samara defendeu a ampliação da tributação sobre quem, segundo ela, tem maior capacidade de pagamento e a revisão das condições de crédito oferecidas a grandes empresários. A candidata também disse que pretende criar condições mais favoráveis para pequenos empreendedores. “Precisamos mudar essa lógica, começar a ampliar a tributação para quem pode pagar mais e ter melhores taxas de pequenos empresários e não ter linhas de crédito com juros reduzidos para esses grandes empresários”, declarou.