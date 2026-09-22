Abertas inscrições para o II Concurso Distrital de Queijos Artesanais

Os produtos que atingirem as maiores notas serão contemplados com medalhas de ouro, prata e bronze - (crédito: Andre Almeida/Emater)

Produtores rurais do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride) já podem se inscrever para o II Concurso Distrital de Queijos Artesanais — Prêmio Queijos Brasília. A competição, que vai premiar os melhores queijos artesanais da região com medalhas e chancela oficial de qualidade, recebe inscrições gratuitas pela internet até o dia 15 de outubro.

O prêmio é promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), em parceria com a Secretaria de Agricultura (Seagri-DF) e a Associação de Queijos Artesanais do DF (Queijart-DF). A iniciativa busca mapear e valorizar a produção local, além de incentivar a regularização sanitária das queijarias.

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A disputa contempla quatro categorias, divididas pelo tipo de leite (vaca, cabra, ovelha ou búfala) e pelo processo de fabricação (fresco ou maturado). Cada produtor pode inscrever até três produtos por categoria, limite que sobe para quatro no caso de agroindústrias com registro sanitário ativo, como forma de incentivar a formalização do setor.

Os queijos inscritos passarão por uma avaliação rigorosa e às cegas no dia 18 de novembro. Jurados técnicos e representantes da sociedade civil vão julgar critérios como apresentação externa, cor, textura, odor e sabor (que terá o maior peso na pontuação).

Os produtos que atingirem as maiores notas serão contemplados com medalhas de ouro (90 a 100 pontos), prata (79 a 89 pontos) e bronze (68 a 78 pontos). Além dos certificados, os vencedores garantem o direito de utilizar o selo de qualidade do concurso nas embalagens comerciais — exclusivo para queijarias regularizadas.

A cerimônia de premiação e o anúncio dos vencedores ocorrem em 19 de novembro, no Rancho Canabrava (Sobradinho I). O evento também contará com feira de produtores e degustação de queijos e vinhos.

Serviço:

II Concurso Distrital de Queijos Artesanais — Prêmio Queijos Brasília

Inscrições: Até 15 de outubro, via formulário online

Até 15 de outubro, via formulário online Taxa: Gratuita.

Gratuita. Quem pode participar: Produtores rurais do DF e da Ride que fabricam queijos com leite de produção própria ou de origem determinada

Produtores rurais do DF e da Ride que fabricam queijos com leite de produção própria ou de origem determinada Entrega das amostras: 17 de novembro, na sede da Emater-DF (Asa Norte).

17 de novembro, na sede da Emater-DF (Asa Norte). Premiação: 19 de novembro, a partir das 17h, no Rancho Canabrava (Sobradinho I).

19 de novembro, a partir das 17h, no Rancho Canabrava (Sobradinho I). Edital e regulamento: Disponíveis no site da Emater-DF