Além da política: a força da produção agrícola que põe Brasília no topo

A produção recorde de grãos no Distrito Federal é impulsionada pela colheita mecanizada - (crédito: Emater-DF)

A produção agrícola do Distrito Federal atingiu o valor de R$ 1,88 bilhão em 2025, uma alta de 16,2% em termos nominais na comparação com o ano anterior. Soja, milho e feijão responderam por aproximadamente 64,4% do valor total gerado na capital federal, segundo a Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgada nesta quinta-feira (17/9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Enquanto o valor de produção do feijão teve uma queda de 35,1% em 2025, as lavouras de soja e milho registraram altas de 11,0% e 71,7%, respectivamente. A área plantada totalizou 195,8 mil hectares, um crescimento de 3,2% em relação ao ano anterior, mantendo a tendência de expansão dos últimos quatro anos.

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Lavouras temporárias em destaque

Entre as lavouras temporárias com maior valor de produção em 2025, a soja liderou com R$ 639,9 milhões, seguida pelo milho, com R$ 430,5 milhões, e pelo feijão, com R$ 140,0 milhões. Juntas, as três culturas representaram 71,2% do valor gerado por esse tipo de lavoura no DF.

Brasília se firmou entre os principais municípios produtores do país, alcançando o terceiro maior valor de produção de sorgo (R$ 88,5 milhões) e o sexto de feijão. Outros destaques foram o tomate (R$ 105,0 milhões) e o morango (R$ 69,8 milhões).

Em volume, as maiores quantidades vieram do milho (423,5 mil toneladas), da soja (328,9 mil toneladas) e do sorgo (96,6 mil toneladas). O desempenho colocou a capital na quinta posição nacional em produção de sorgo e na sétima em feijão (41,9 mil toneladas).

Produção de frutas

Nas lavouras permanentes, a goiaba e o abacate se destacam. A produção de goiaba gerou R$ 37,1 milhões, o nono maior valor entre os municípios brasileiros, enquanto o abacate alcançou R$ 27,8 milhões, ficando na 11ª posição nacional.

Em quantidade, foram colhidas 10,1 mil toneladas de goiaba e 6,5 mil toneladas de abacate. Outras culturas relevantes em valor de produção foram o café (R$ 33,3 milhões) e a banana (R$ 22,0 milhões), que, somadas à goiaba e ao abacate, representaram 66,1% do total das lavouras permanentes.

Limão, maracujá e uva também apresentaram resultados expressivos, com valores de produção de R$ 14,0 milhões, R$ 15,0 milhões e R$ 14,3 milhões, respectivamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.