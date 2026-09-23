Correio/Opinião: Max Maciel celebra liderança na disputa para CLDF

Max Maciel (PSol), candidato à reeleição para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), celebrou o resultado da quarta rodada da Pesquisa Correio/Opinião, divulgada nesta quarta-feira (23/9), na qual ocupa o primeiro lugar da disputa para as eleições de 2026. "Sem dúvida nenhuma, isso é reflexo de que nosso trabalho está chegando nas pessoas e sendo reconhecido", declarou. O político reforçou que continuará trabalhando para fidelizar os votos e buscar a confiança dos indecisos, "ainda uma grande fatia do eleitorado".

No levantamento, o candidato apareceu com 2,3% das intenções de voto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador —, em detrimento dos 1,4% contabilizados na terceira rodada, quando ocupava o sexto lugar. O distrital tem como principal bandeira o transporte público.

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"Nesta reta final, a pesquisa é muito importante, mas temos consciência de que ela sozinha não define o resultado do dia 4 de outubro. Por isso, seguiremos trabalhando muito, gastando sola, santinho e saliva na busca por continuar nosso mandato na CLDF", acrescentou Max Maciel.

O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF03622/2026.

Demais candidatos

Também candidatos à reeleição, os distritais Jaqueline Silva (MDB) e Chico Vigilante (PT) apareceram empatados, com 2,03% das intenções de voto cada. Em seguida, Eduardo Pedrosa (União), cotado para disputar a presidência da CLDF caso seja reeleito, registrou 1,68%.

Joaquim Roriz Neto (PL), Robério Negreiros (Pode) e, pela primeira vez no levantamento, Léo Goleiro (PP) ficaram empatados, com 1,5% das intenções de voto. Em oitavo lugar, o atual vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT), apareceu com 1,15%.

Logo atrás, também empatados, Cláudio Abrantes (União), ex-secretário de Cultura; e Pepa (PP), atual líder do governo na Câmara Legislativa, registraram 1,06%.