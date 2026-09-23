Correio/Opinião: Arruda comemora resultado de pesquisa e reafirma candidatura ao GDF

José Roberto Arruda (PSD), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), comemorou o resultado da quarta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência, divulgada nesta quarta-feira (23/9). Ao Correio, Arruda reafirmou que é candidato e que seu nome estará nas urnas no dia 4 de outubro.



“Eu agradeço por, depois de 16 anos fora, estar tão bem nas pesquisas, mesmo com a oposição lançando dúvidas na cabeça do eleitor. Mas quero reafirmar: sou candidato e meu nome estará na urna”, ressaltou.

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No levantamento, Arruda aparece em segundo lugar nas intenções de voto, com 20,6%. O percentual representa uma queda de 2,7 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, publicada pelo Correio em 3 de setembro. A variação, no entanto, está dentro da margem de erro de 3,1 pontos percentuais.

Incerteza

A incerteza pela candidatura de Arruda teve início após ele ter o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Agora, o candidato aguarda o julgamento de recurso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas urnas, o nome de Arruda vai aparecer como candidato com recurso. Caso o TSE negue o recurso antes de 4 de outubro e a decisão se torne definitiva, Arruda ficará fora da disputa.

Se o TSE mantiver a decisão do TRE-DF, mas o julgamento ocorrer somente após o primeiro turno, os votos dados a Arruda serão considerados inválidos. Nesse caso, a Justiça Eleitoral poderá realizar nova totalização, desconsiderando esses votos da base de votos válidos.

Com registro na Justiça Eleitoral sob o número DF-03622/2026, a pesquisa foi realizada entre 17 e 19 de setembro, com 1.132 entrevistas presenciais em 31 das 33 regiões administrativas do Distrito Federal.