"Prioridades são pessoas e gestão", Celina sobre pesquisa Correio/Opinião

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição Celina Leão (PP) segue liderando as intenções de voto nas pesquisas espontânea e estimulada para o Governo do DF (GDF) no levantamento realizado pelo Correio em parceria com o Instituto Opinião Inteligência Politica divulgado nesta quarta-feira (23/9). Na pesquisa estimulada, a governadora aparece com 32,9%, um percentual 0,9% maior do que o conquistado no último levantamento, divulgado em 3 de setembro. Ao Correio, Celina disse que respeita os números, mas que as prioridades são outras.

“A gente acompanha e monitora as pesquisas, claro, mas a nossa prioridade é a gestão e são as pessoas. Pesquisa é uma fotografia do momento. A gente não pode trabalhar mais ou menos por causa de um resultado. Todos os dias eu acordo cedo e durmo tarde com a mesma missão: cuidar das pessoas e trabalhar pelo Distrito Federal. É nisso que estamos concentrados e é assim que vamos seguir", afirmou Celina.



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O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código DF-03622/2026.