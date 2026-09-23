Brasiliense ganha R$ 9,7 mil na quina desta terça-feira (22/9)

Por José Ghesti*—Uma aposta feita no Distrito Federal para a quina 7124 conseguiu acertar a quadra e vai levar para casa um montante de R$ 9,7 mil. Os números da quina desta terça (22/9) foram 22 – 23 – 35 – 54 – 62.

Não houve acertadores para a quina, levando o prêmio a acumular em R$ 7,5 milhões. A próxima quina será sorteada nesta quarta-feira (23/9), às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

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Os lances podem ser feitos de forma física em alguma lotérica ou de forma digital por meio dos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel