Mercado de trabalho atinge recorde de ocupação, aponta IBGE

A proporção de pessoas ocupadas atingiu 59,1% em 2025, o maior nível da série histórica iniciada em 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (23/9). O número de pessoas ocupadas chegou a 103 milhões, alta de 1,7% em relação a 2024.

A população em idade de trabalhar também cresceu e chegou a 174,1 milhões de pessoas, aumento de 0,8% em comparação com o ano anterior. Os dados fazem parte do módulo de características adicionais do mercado de trabalho da Pnad Contínua.

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O mercado formal também registrou recorde em números absolutos. Em 2025, 38,9 milhões de trabalhadores estavam no mercado formal, o maior contingente já registrado pela pesquisa. Apesar disso, a proporção de trabalhadores formalizados foi de 37,8%, abaixo do maior percentual da série, registrado em 2014, quando chegou a 40,2%.

A taxa de sindicalização permaneceu praticamente estável em 2025. O percentual de trabalhadores associados a sindicatos foi de 8,8%, equivalente a 9,1 milhões de pessoas, ante 8,9% e também 9,1 milhões em 2024.

A estabilidade interrompe um período de queda na taxa de sindicalização. Em 2024, a entrada de 812 mil novos associados havia interrompido a sequência de retração observada desde 2014.