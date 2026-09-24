InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Relator do recurso, Toffoli vota pelo indeferimento da candidatura de Arruda

O ministro é o relator do recurso da defesa do candidato, que pediu a liberação da candidatura após o TRE decidir pelo indeferimento

Julgamento de Arruda no TSE - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Julgamento de Arruda no TSE - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dias Toffoli, votou pelo indeferimento da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) para o Governo do Distrito Federal (GDF). Toffoli é o relator do recurso de Arruda no TSE. A defesa do candidato recorreu à corte após o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) indeferir o registro da candidatura no último dia 3 de setembro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Ainda faltam seis ministros votarem para ser confirmado o resultado. Toffoli também proibiu Arruda de ter acesso aos fundos eleitoral e partidário, além de fazer campanha na TV, no rádio e participar de debates. O ministro votou ainda para que o nome de Arruda seja retirado da urna eletrônica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Maria Campos e Mila Ferreira
postado em 24/09/2026 13:05
x