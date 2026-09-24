Relator do recurso, Toffoli vota pelo indeferimento da candidatura de Arruda

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dias Toffoli, votou pelo indeferimento da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) para o Governo do Distrito Federal (GDF). Toffoli é o relator do recurso de Arruda no TSE. A defesa do candidato recorreu à corte após o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) indeferir o registro da candidatura no último dia 3 de setembro.

Ainda faltam seis ministros votarem para ser confirmado o resultado. Toffoli também proibiu Arruda de ter acesso aos fundos eleitoral e partidário, além de fazer campanha na TV, no rádio e participar de debates. O ministro votou ainda para que o nome de Arruda seja retirado da urna eletrônica.

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