DF tem previsão de chuva fraca para esta quinta-feira (24/9), diz Inmet

Bom dia, Brasília! Previsão é de tempo ameno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O dia amanheceu frio no Distrito Federal na manhã desta quinta-feira (24/9), com 16°C no DF, mas a tendência é de que esquente ao longo do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura pode chegar até os 32º no quadradinho, e 30º no Plano Piloto. Apesar da previsão de chuvas isoladas, a possibilidade de tempestade diminuiu e tende a se dissipar até o final da semana.

Ainda segundo o instituto, a chuva fraca pode aparecer ao final da tarde, com a umidade do ar chegando a 40% antes da preciptação. Elizabeth Carnevski, meteorologista do Inmet, destacou que a tendência é que a chuva cesse nos próximos dias. "É provável que as temperaturas subam novamente, enquanto a umidade do ar tende a alcançar porcentagens mais baixas", descreve a especialista.

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