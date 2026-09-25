PCDF investiga quem abandonou corpo de recém-nascido carbonizado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga quem deixou o corpo de um recém-nascido na Quadra 400, do Recanto das Emas. O caso está sendo apurado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que iniciou investigações para tentar identificar a pessoa responsável por abandonar o bebê.
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Os investigadores levantam informações em hospitais da região para verificar possíveis partos recentes que possam ter relação com o caso. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança instaladas no perímetro.
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O delegado-adjunto da 27ª DP, Zander Vieira Pacheco, esteve no local e contou o cenário encontrado pelos policiais. “A placenta ainda estava colada ao corpo. Quando chegamos o cordão umbilical ainda estava ligado ao corpo”, relatou o investigador.
Os policiais começaram a procurar comerciantes da região para ter acesso às imagens dos equipamentos de segurança. O objetivo é verificar a movimentação nas proximidades e identificar quem possa ter deixado o corpo no local.
O Instituto Médico Legal chegou por volta das 10h20 para recolher o corpo. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do abandono e identificar o responsável.
Caso
A Polícia Militar informou ter sido acionada às 7h50 para atender à ocorrência. Em meio aos entulhos, encontraram o corpo do bebê aparentemente recém-nascido.
Segundo o major Edimar, porta-voz da PMDF, a corporação atua de forma conjunta com a PCDF para encontrar as suspeitas. “Fizemos o recolhimento das imagens com os comerciantes e estamos também em diligências na área para tentar reconhecer os envolvidos”, disse.
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Davi Cruz*Estagiário
Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais