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INVESTIGAÇÃO

Corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado no Recanto das Emas

O cadáver do bebê foi encontrado em meio a entulhos queimados na Quadra 400 do Recanto das Emas

Corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado no Recanto das Emas - (crédito: Cedido ao Correio)
Corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado no Recanto das Emas - (crédito: Cedido ao Correio)
O corpo de um recém-nascido foi encontrado carbonizado em um amontoado de entulhos queimados na Quadra 400 do Recanto das Emas.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ter sido acionada às 7h50 desta sexta-feira (25) para atender a ocorrência. Em meio aos entulhos, os agentes encontraram o corpo do bebê. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Aguarde mais informações.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/09/2026 09:42
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