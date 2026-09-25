Corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado no Recanto das Emas

O corpo de um recém-nascido foi encontrado carbonizado em um amontoado de entulhos queimados na Quadra 400 do Recanto das Emas.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ter sido acionada às 7h50 desta sexta-feira (25) para atender a ocorrência. Em meio aos entulhos, os agentes encontraram o corpo do bebê. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
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Por Darcianne Diogo
postado em 25/09/2026 09:42