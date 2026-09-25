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CRIME

Homem é preso por estupro contra adolescente em São Sebastião

Criminoso de 49 anos ameaçou vítima de 17 anos durante uma carona após transporte por aplicativo. Mandado de prisão preventiva foi cumprido na quinta-feira

Homem é preso por de estupro contra adolescente em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)
Homem é preso por de estupro contra adolescente em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente um homem, de 49 anos, por estupro de uma adolescente, em São Sebastião. O crime investigado ocorreu em junho de 2024, na região.

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Segundo as investigações, a vítima, então com 17 anos, retornava para casa durante a madrugada quando o investigado, que trabalhava como motorista e havia feito um transporte por aplicativo para ela momentos antes, teria oferecido uma carona. Durante o trajeto, no Morro da Cruz, ele teria ameaçado a adolescente e a constrangido à prática sexual.

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O caso chegou ao conhecimento da PCDF em julho de 2024, após um familiar da vítima comunicar o ocorrido à polícia. Durante o inquérito, o investigado confirmou que manteve relação sexual com a adolescente, mas afirmou que o ato teria sido consentido.

Após a coleta de provas testemunhais e técnicas, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão preventiva.

A prisão ocorreu no bairro Bonsucesso, após investigadores da Seção de Atendimento à Mulher da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) cumprirem um mandado expedido pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. O criminoso segue a disposição da justiça para medidas cabíveis.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 25/09/2026 08:55 / atualizado em 25/09/2026 08:55
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