Homem é preso por estupro contra adolescente em São Sebastião

Homem é preso por de estupro contra adolescente em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu preventivamente um homem, de 49 anos, por estupro de uma adolescente, em São Sebastião. O crime investigado ocorreu em junho de 2024, na região.

Segundo as investigações, a vítima, então com 17 anos, retornava para casa durante a madrugada quando o investigado, que trabalhava como motorista e havia feito um transporte por aplicativo para ela momentos antes, teria oferecido uma carona. Durante o trajeto, no Morro da Cruz, ele teria ameaçado a adolescente e a constrangido à prática sexual.

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O caso chegou ao conhecimento da PCDF em julho de 2024, após um familiar da vítima comunicar o ocorrido à polícia. Durante o inquérito, o investigado confirmou que manteve relação sexual com a adolescente, mas afirmou que o ato teria sido consentido.

Após a coleta de provas testemunhais e técnicas, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão preventiva.

A prisão ocorreu no bairro Bonsucesso, após investigadores da Seção de Atendimento à Mulher da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) cumprirem um mandado expedido pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. O criminoso segue a disposição da justiça para medidas cabíveis.