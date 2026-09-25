Carros de luxo usados em drifts clandestinos são apreendidos em operação

O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 21ª Delegacia de Polícia (Águas Claras), cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (25/9) durante a Operação "Brian O’Conner". A ação visa desarticular um grupo investigado por realizar manobras automobilísticas perigosas, como drifts e "cavalos de pau", e disputas clandestinas em vias públicas de Águas Claras. Os agentes apreenderam duas BMWs e notificaram a suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de quatro condutores envolvidos.

As investigações começaram após um encontro de motoristas registrado na madrugada de 24 de agosto, na região da Rua Copaíba. Imagens e depoimentos colhidos pelos investigadores mostram condutores realizando acelerações bruscas e derrapagens sem qualquer tipo de autorização ou isolamento da pista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Polícia fecha quarta casa de prostituição em 11 dias na Asa Norte





Em um dos episódios registrados, uma das BMWs trafegou pela contramão, enquanto o outro veículo de luxo fez manobras arriscadas perto de um carro que circulava no trecho, gerando risco iminente de colisão.

Os mandados de busca foram cumpridos em endereços em Águas Claras e em Samambaia. Além da apreensão de uma BMW vermelha e de uma BMW prata, as equipes recolheram sete pneus totalmente desgastados devido às manobras de drift.

Todo o material apreendido passará por perícia técnica no prosseguimento do inquérito policial, que busca individualizar as condutas de cada suspeito.

O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos. Durante o monitoramento dos suspeitos, os policiais identificaram que um dos motoristas mantinha uma réplica de CNH com o nome do personagem pendurada no retrovisor do veículo.

Polícia fecha quarta casa de prostituição em 11 dias na Asa Norte