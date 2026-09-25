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CAVALO DE PAU

Carros de luxo usados em drifts clandestinos são apreendidos em operação

Investigação sobre manobras perigosas e rachas em Águas Claras resultou na apreensão de duas BMWs e na suspensão da CNH de quatro condutores

O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos - (crédito: Divulgação/PCDF)
O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 21ª Delegacia de Polícia (Águas Claras), cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (25/9) durante a Operação "Brian O’Conner". A ação visa desarticular um grupo investigado por realizar manobras automobilísticas perigosas, como drifts e "cavalos de pau", e disputas clandestinas em vias públicas de Águas Claras. Os agentes apreenderam duas BMWs e notificaram a suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de quatro condutores envolvidos.

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As investigações começaram após um encontro de motoristas registrado na madrugada de 24 de agosto, na região da Rua Copaíba. Imagens e depoimentos colhidos pelos investigadores mostram condutores realizando acelerações bruscas e derrapagens sem qualquer tipo de autorização ou isolamento da pista.

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  • O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos
    O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos Divulgação/PCDF
  • O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos
    O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos Divulgação/PCDF

Em um dos episódios registrados, uma das BMWs trafegou pela contramão, enquanto o outro veículo de luxo fez manobras arriscadas perto de um carro que circulava no trecho, gerando risco iminente de colisão.

Os mandados de busca foram cumpridos em endereços em Águas Claras e em Samambaia. Além da apreensão de uma BMW vermelha e de uma BMW prata, as equipes recolheram sete pneus totalmente desgastados devido às manobras de drift.

Todo o material apreendido passará por perícia técnica no prosseguimento do inquérito policial, que busca individualizar as condutas de cada suspeito.

O nome da operação é uma alusão ao personagem Brian O’Conner, da franquia de filmes Velozes e Furiosos. Durante o monitoramento dos suspeitos, os policiais identificaram que um dos motoristas mantinha uma réplica de CNH com o nome do personagem pendurada no retrovisor do veículo.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 25/09/2026 12:19 / atualizado em 25/09/2026 12:20
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