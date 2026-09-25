Comerciante narra momento em que corpo de bebê carbonizado foi encontrado

O borracheiro Adriano Pereira Leite Neto, de 45 anos, chegava para abrir o estabelecimento na manhã desta sexta-feira (25/9), na Quadra 400 do Recanto das Emas, quando soube que havia um corpo de bebê no local. Segundo ele, uma cliente que aguardava a abertura da borracharia foi vista por ele chorando, depois de ter sido avisada por um catador de latinhas sobre o que havia encontrado.
“Quando eu cheguei ela estava aqui na frente chorando. Perguntei se ela queria meu serviço e relatou pra mim que tinha uma criança ali, que tinha sido queimada”, contou Adriano.
O comerciante disse que foi até o local acompanhado da cliente. Segundo ele, ao ver a situação, a mulher passou mal. Adriano contou ainda que a cena também o deixou abalado. “Estou sem conseguir trabalhar até agora. Não estou dando conta. Estou arrepiado até agora. Foi muito feia a cena”, relatou.
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Segundo o borracheiro, a situação foi percebida por volta das 7h20 às 7h30. Ele disse não ter notado nenhuma movimentação estranha na região antes de saber do caso. Em seguida, a cliente acionou a polícia para o local.
Investigação
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga quem deixou o corpo de um recém-nascido na Quadra 400 do Recanto das Emas. O caso é apurado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), que busca identificar a pessoa responsável por deixar o bebê no local.
Os investigadores levantam informações em hospitais da região para verificar possíveis partos recentes que possam ter relação com o caso. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança instaladas no perímetro e já iniciou contato com comerciantes para ter acesso às gravações.
O delegado-adjunto da 27ª DP, Zander Vieira Pacheco, esteve no local e contou o cenário encontrado pelos policiais. “A placenta ainda estava colada ao corpo. Quando chegamos, o cordão umbilical ainda estava ligado ao corpo”, relatou o investigador.
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou ter sido acionada às 7h50 para atender à ocorrência. Em meio aos entulhos, os policiais encontraram o corpo do bebê, aparentemente recém-nascido.
Segundo o major Edimar, porta-voz da PMDF, a corporação atua em conjunto com a PCDF nas diligências. “Fizemos o recolhimento das imagens com os comerciantes e estamos também em diligências na área para tentar reconhecer os envolvidos”, disse.
O Instituto Médico Legal (IML) chegou por volta das 10h20 para recolher o corpo. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o responsável.
Por Davi Cruz*
postado em 25/09/2026 11:14