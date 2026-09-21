Fim de semana no DF teve ao menos três acidentes de trânsito graves

Fim de semana registrou ao menos três sinistros de trânsito graves - (crédito: Agência Brasília)

O fim de semana no Distrito Federal e no Entorno registrou ao menos três acidentes de trânsito graves, resultando na morte de duas pessoas. As ocorrências, que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil (PCDF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), envolveram colisões entre veículos, entre motocicletas e atropelamento em rodovias da região.

O caso mais recente ocorreu na madrugada de domingo (20/9), na altura da quadra SHCES 105, no Cruzeiro. Um ciclista de 54 anos morreu após ser atingido por um Toyota Etios. Ao chegarem à Epia Sul, os militares encontraram a vítima com múltiplos traumas e sinais incompatíveis com a vida. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), que investiga as circunstâncias e a dinâmica da colisão. O DER também atuou no local.

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Na tarde de sábado (19), por volta das 15h, uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou um homem morto na DF-205, na região da Fercal, em Sobradinho. O sinistro ocorreu no KM 22 da rodovia, próximo à fábrica Ciplan. Um dos condutores não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O piloto da segunda motocicleta sofreu lesões leves, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região.

Também na tarde de sábado, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) prestaram atendimento pré-hospitalar a um motociclista após uma colisão contra um caminhão na BR-070, na ponte que liga Águas Lindas de Goiás (GO) a Brasília. A vítima foi encontrada desacordada sobre o asfalto, sem capacete, e apresentava lacerações graves no braço e na perna direitos.

A guarnição realizou os protocolos de resgate para estabilizar os sinais vitais e evitar o agravamento do quadro clínico. O motociclista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mansões Odisseia, em Águas Lindas de Goiás. Não foram divulgadas informações sobre a evolução médica nem sobre a identidade do condutor.