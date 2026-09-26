Natanry Osório afirma que seu foco é em escolas, família e comunidade

A candidata a deputada distrital Natanry Osório (PSDB), 87 anos, apontou na última sexta-feira (25/9), em entrevista ao Podcast do Correio, a ampliação da educação em tempo integral como uma de suas prioridades. Ela defendeu a complementaridade entre as escolas-classe e escolas-parque para dar tranquilidade às mães enquanto elas trabalham. Aos jornalistas Roberto Fonseca e Raphaela Peixoto, a ex-administradora do Lago Sul também falou sobre sua trajetória na cidade e defendeu a conservação da capital.

A senhora trabalhou como administradora do Lago Sul durante quatro anos, entre 2003 e 2007. Como foi a experiência?

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Uma das primeiras coisas que eu fiz foi acabar com a poluição visual. O Lago Sul é um bairro de baixa densidade e de grande qualidade de vida. É para ele ser referência para o mundo. Acabei com as faixas e com as publicidades.

O que pretende apresentar para a população?

O discurso do deputado por Brasília tem que ser o de defesa da capital, a preservação de seu tombamento. Estou na última década da minha vida. Sempre cuidei de Brasília. O Lago Sul é a única cidade do mundo que tem nove unidades de conservação com Cerrado original inserido em área urbana. Essas nove unidades deságuam e cooperam para a sustentabilidade do Lago Paranoá. Pensei que é hora de eu viver essa experiência, porque, para mim, idade não é limite.

A senhora é professora. Quais são as suas propostas para a educação?

Entre as minhas prioridades está a educação com ensino integral. Alfabetizei a primeira turma da Escola Classe 308, que é conjugada com o ensino integral. Eu pude ver o quanto é importante você ter a criança com o segundo período, ou seja, ocupada, descobrindo o seu talento. Em 1963, eu era voluntária de Carmela Salgado, que fundou a Casa do Candango. As voluntárias distribuíam sopão aos candangos. Nessa entrega para as mães que vinham com seus bebês, as mães falavam que também tinham filhos de 6, 7, 8 anos que vinham para o Plano Piloto trabalhar. A rua é sedutora. Eles não voltavam para casa. Elas queriam um espaço na Casa do Candango para os filhos mais velhos serem acolhidos. Carmela falou que lá não tinha lugar, mas que iria construir uma sede especialmente para esse grupo, onde teria uma educação pelo trabalho, porque na época não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Assim foi feita a Ação Social do Planalto. Quando reassumi a organização, cheguei à conclusão de que o trabalho social não pode ser feito onde é mais cômodo para você. Fui na ficha e vi quantos alunos tinham de cada região. A maioria era de São Sebastião. Então, transferimos o nosso atendimento. Nosso tripé é escola, família e comunidade.

Como a senhora avalia a questão da mulher no DF?

Como temos uma obra social que recebe crianças em situação de vulnerabilidade, percebemos a importância do contraturno. Por esse motivo, temos a exigência de trabalhar para que todas as Regiões Administrativas tenham o complemento da escola-classe para a escola-parque. Assim, as mães podem trabalhar com tranquilidade. Com essa clientela de vulnerabilidade, encontramos muitas mães viciadas em álcool. Então, uma das minhas responsabilidades será trabalhar para realmente acolher também as pessoas em situação de rua.

Assista à entrevista completa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho