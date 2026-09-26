InícioCidades DF
VALPARAÍSO

Michelle Bolsonaro chega para carreata por candidata que caiu de trio

Em Valparaíso de Goiás, a candidata ao Senado prestou solidariedade a Yvelônia, candidata a deputada federal que caiu de trio elétrico

Michelle Bolsonaro chega para carreata por Maria Yvelônia - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A Press)
Michelle Bolsonaro chega para carreata por Maria Yvelônia - (crédito: Mariana Reginato/CB/D.A Press)

Na manhã deste sábado (26/09), Michelle Bolsonaro marcou presença na carreata de solidariedade a Maria Yvelônia, candidata a deputada federal de Goiás, que teve uma fratura no maxilar após cair de um trio elétrico em Valparaíso de Goiás.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A candidata ao Senado visitou Yvelônia no hospital na semana passada e organizou a carreata. Em vídeo nas redes sociais, Michelle convocou eleitores. “Nesse momento difícil que nossa amiga está passando, precisamos de cada um de vocês. Ela vai sair desse momento, mas contamos com a corrente do bem”, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na carreata, Michelle afirmou que Yvelônia é a deputada federal de Jair Messias Bolsonaro. “Essa grande mulher que nós temos que colocar ali na Câmara Federal para continuar o seu trabalho em prol daqueles que mais precisam! Vamos andando juntos no apoio! Vamos dando a energia e ela vai pedir de casa o nosso carinho”, afirmou

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 26/09/2026 09:24
x