Michelle Bolsonaro chega para carreata por candidata que caiu de trio

Na manhã deste sábado (26/09), Michelle Bolsonaro marcou presença na carreata de solidariedade a Maria Yvelônia, candidata a deputada federal de Goiás, que teve uma fratura no maxilar após cair de um trio elétrico em Valparaíso de Goiás.

A candidata ao Senado visitou Yvelônia no hospital na semana passada e organizou a carreata. Em vídeo nas redes sociais, Michelle convocou eleitores. “Nesse momento difícil que nossa amiga está passando, precisamos de cada um de vocês. Ela vai sair desse momento, mas contamos com a corrente do bem”, disse.

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Na carreata, Michelle afirmou que Yvelônia é a deputada federal de Jair Messias Bolsonaro. “Essa grande mulher que nós temos que colocar ali na Câmara Federal para continuar o seu trabalho em prol daqueles que mais precisam! Vamos andando juntos no apoio! Vamos dando a energia e ela vai pedir de casa o nosso carinho”, afirmou