InícioCidades DF
DISTRITO FEDERAL

Armado, assaltante em série escolhia mulheres e adolescentes como alvos no DF

Suspeito usava bicicleta e vestia-se de maneira discreta para não despertar a desconfiança das vítimas

Armado, assaltante em série escolhia mulheres e adolescentes como alvos no DF - (crédito: Reprodução/PCDF)
Armado, assaltante em série escolhia mulheres e adolescentes como alvos no DF - (crédito: Reprodução/PCDF)

Um homem investigado por dezenas de roubos na região da Samambaia foi preso pela Polícia Civil (PCDF), por meio da 32ª Delegacia de Polícia, na noite dessa sexta-feira (25/9) em posse de um simulacro de arma de fogo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O suspeito, morador da quadra 308 de Samambaia Sul, foi liberado do sistema prisional em março de 2026 em decorrência de outro crime. Desde então, segundo as investigações, assaltou mais de 10 pessoas da mesma quadra onde reside e de outras próximas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a polícia, o assaltante usava facas, simulacros ou arma de fogo para cometer os crimes. Em uma bicicleta, o suspeito vestia-se de maneira discreta para não despertar desconfiança. Escolhia, ainda, vítimas preferencialmente mulheres em deslocamento para trabalhar ou adolescentes a caminho da escola.

Os mais de 10 assaltos ocorridos na região foram praticados entre 5h e 7h, informou a PCDF. Policiais da 32ª DP cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o autor. Os investigadores acreditam que o número de vítimas pode chegar a 30.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Tags

Por Darcianne Diogo
postado em 26/09/2026 09:36
x