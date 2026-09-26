Armado, assaltante em série escolhia mulheres e adolescentes como alvos no DF

Um homem investigado por dezenas de roubos na região da Samambaia foi preso pela Polícia Civil (PCDF), por meio da 32ª Delegacia de Polícia, na noite dessa sexta-feira (25/9) em posse de um simulacro de arma de fogo.

O suspeito, morador da quadra 308 de Samambaia Sul, foi liberado do sistema prisional em março de 2026 em decorrência de outro crime. Desde então, segundo as investigações, assaltou mais de 10 pessoas da mesma quadra onde reside e de outras próximas.

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De acordo com a polícia, o assaltante usava facas, simulacros ou arma de fogo para cometer os crimes. Em uma bicicleta, o suspeito vestia-se de maneira discreta para não despertar desconfiança. Escolhia, ainda, vítimas preferencialmente mulheres em deslocamento para trabalhar ou adolescentes a caminho da escola.

Os mais de 10 assaltos ocorridos na região foram praticados entre 5h e 7h, informou a PCDF. Policiais da 32ª DP cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o autor. Os investigadores acreditam que o número de vítimas pode chegar a 30.