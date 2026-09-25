Obituário: 42 funerais nesta sexta-feira (25/9); confira lista

Campo da Esperança
- André Amorim de Araújo, 34 anos
- Ângelo Santos Pereira, 58 anos
- Dalmi José Barbosa, 61 anos
- Domingas Tomás de Cirqueira, 71 anos
- Fernando Souza Ferreira, 47 anos
- Gustavo Bouret Silva Mendes, 32 anos
- Isaac Josias Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano
- Joana Gomes de Andrade, 92 anos
- Lis Rodrigues Matos, 94 anos
- Loiany Moura dos Santos, menos de 1 ano
- Luciana da Silva Chagas, 48 anos
- Maria de Lourdes Franco Borges, 61 anos
- Marysel Moutinho de Oliveira, 99 anos
- Maurício Peixoto Aguiar, 71 anos
- Neida Nasser Silva, 91 anos
- Virgínia Cristina Hernandez Gomes, 76 anos
Taguatinga
- Diego Lima Fernandes, 31 anos
- José Divino de Amorim, 73 anos
- José Pedro da Silva, 72 anos
- Júlio César dos Reis, 52 anos
- Ricardo Marcinkowski Figueiredo, 57 anos
- Ronaldo Almeida dos Santos, 52 anos
- Roni José da Silva, 46 anos
Gama
- Auri Lima de Freitas Bandeira, 77 anos
- Jorge de Santa Rita, 52 anos
- Raimundo Oliveira Santos, 66 anos
- Teodoro Fernandes de Sousa Filho, 66 anos
Planaltina
- Domingas Maria Dias Rodrigues, 102 anos
- José de Souza, 77 anos
- Maria de Jesus Neves Nascimento, 84 anos
- Patrick Xavier Gomes, 28 anos
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (23/9):
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postado em 25/09/2026 19:14