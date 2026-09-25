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LUTO

Obituário: 42 funerais nesta sexta-feira (25/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 25 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (25/9):

Campo da Esperança

  • André Amorim de Araújo, 34 anos
  • Ângelo Santos Pereira, 58 anos
  • Dalmi José Barbosa, 61 anos
  • Domingas Tomás de Cirqueira, 71 anos
  • Fernando Souza Ferreira, 47 anos
  • Gustavo Bouret Silva Mendes, 32 anos
  • Isaac Josias Rodrigues dos Santos, menos de 1 ano
  • Joana Gomes de Andrade, 92 anos
  • Lis Rodrigues Matos, 94 anos
  • Loiany Moura dos Santos, menos de 1 ano
  • Luciana da Silva Chagas, 48 anos
  • Maria de Lourdes Franco Borges, 61 anos
  • Marysel Moutinho de Oliveira, 99 anos
  • Maurício Peixoto Aguiar, 71 anos
  • Neida Nasser Silva, 91 anos
  • Virgínia Cristina Hernandez Gomes, 76 anos

Taguatinga

  • Diego Lima Fernandes, 31 anos
  • José Divino de Amorim, 73 anos
  • José Pedro da Silva, 72 anos
  • Júlio César dos Reis, 52 anos
  • Ricardo Marcinkowski Figueiredo, 57 anos
  • Ronaldo Almeida dos Santos, 52 anos
  • Roni José da Silva, 46 anos

Gama

  • Auri Lima de Freitas Bandeira, 77 anos
  • Jorge de Santa Rita, 52 anos
  • Raimundo Oliveira Santos, 66 anos
  • Teodoro Fernandes de Sousa Filho, 66 anos

Planaltina

  • Domingas Maria Dias Rodrigues, 102 anos
  • José de Souza, 77 anos
  • Maria de Jesus Neves Nascimento, 84 anos
  • Patrick Xavier Gomes, 28 anos

Brazlândia

  • Jorcelina da Silva Botelho, 101 anos
  • Weligton Oliveira Aragão, 38 anos

Sobradinho

  • Juniel de Souza Silva, 38 anos
  • Maria Aparecida de Oliveira Silva, 50 anos
  • Rogério de Almeida Lima, 72 anos

Jardim Metropolitano

  • Evani Lima, 73 anos (cremação)
  • Marco Antônio dos Santos, 73 anos (cremação)
  • Maria Aparecida Rodrigues Terras, 61 anos
  • Mariela Ávila Afonso de Almeida, 47 anos (cremação)
  • Rosângela Maria de Sousa Moita, 63 anos
  • Rozeli Marizete Dragon de Resende, 62 anos (cremação)

Saiba Mais

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sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (23/9):

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/09/2026 19:14
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