Cinco aves silvestres são apreendidas em cativeiro irregular no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, nesta sexta-feira (25/9), cinco aves silvestres mantidas em cativeiro irregular na Quadra 403 do Recanto das Emas. A apreensão foi feita por meio das equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
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A ação foi motivada por informações do serviço de inteligência da PMDF, que indicavam a manutenção irregular de animais silvestres em cativeiro. No endereço, foram encontrados seis canários-da-terra, sendo que um deles escapou no momento da abordagem.
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O responsável foi questionado pelos militares e admitiu que não tinha autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes para a criação dos pássaros, além de confessar ter cometido outra infração ambiental no ano passado. No entanto, as cinco aves apreendidas não apresentavam sinais aparentes de maus-tratos.
Diante da constatação do crime ambiental, foi registrado um boletim de ocorrência para a apuração dos fatos perante a Justiça.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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