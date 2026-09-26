Morre João Elias Rosa, fundador da antiga escola Pica-Pau Amarelo

João Elias faleceu aos 79 anos vítima de acidente de trânsito - (crédito: Notícias do Gama/Reprodução)

Faleceu, aos 79 anos, João Elias Rosa, fundador do saudosista Centro de Ensino Moderno O Pica-Pau Amarelo, escola inaugurada na década de 1980, no Setor Central do Gama. A instituição marcou gerações do povo brasiliense. O aposentado foi vítima de um grave acidente no Km 202 da BR-050, em Campo Alegre de Goiás. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

João Elias era natural de Catalão (GO). Mudou-se para Brasília, onde dedicou-se à área da educação e marcou a infância de centenas de pessoas. Atualmente, residia com a esposa em Três Ranchos, no sudeste de Goiás.

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Na última sexta-feira, João Elias e outras quatro pessoas, incluindo a mulher, seguiam para Catalão. Por volta das 13h, o carro em que o grupo estava capotou na rodovia. Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias Minas Goiás, o idoso foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Catalão, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Três pessoas também foram encaminhadas à mesma unidade de saúde com ferimentos leves. A esposa segue internada. Segundo um jornal local de Catalão, o corpo de João Elias foi velado neste sábado (26/9), na Sala de Velório do Memorial Jardim São Pedro, no município goiano.

Trajetória

No perfil Notícias do Gama, João Elias ganhou uma homenagem especial de ex-alunos em um post publicado na página. O tributo ganhou uma foto que indica a atuação do aposentado na educação do Gama e remonta ao fim da década de 1960.

O mesmo perfil publicou, dias atrás, uma fotografia de uma turma de 1989. A imagem fez antigos alunos voltarem no tempo, reconhecerem colegas e recordarem professores e histórias da escola. Entre os estudantes daquela época estava o jornalista Flávio Leite Costa. A publicação chegou ao próprio João Elias, que demonstrou felicidade de rever a lembrança. Outros ex-alunos também compartilharam recordações. “Também fui aluno! Quantas lembranças”, escreveu um deles.