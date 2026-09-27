Homem e criança caem em lago após moto colidir na ponte do Bragueto

Acidente na ponte do Bragueto neste domingo (27/9) - (crédito: Divulgação)

Por João de Lara Resende*

Um motociclista e uma criança que estava na garupa caíram no lago após a moto colidir na barreira de proteção da ponte do Bragueto na tarde deste domingo (27/9). O acidente aconteceu no sentido Lago Norte e Sobradinho.

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O condutor foi retirado da água em estado grave e transportado para uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e, quando chegou ao local, foi informado por testemunhas que as vítimas haviam caído no lago.

Os agentes realizaram o resgate e reverteram a parada cardiorrespiratória do condutor. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Por conta do acidente, o trânsito na região foi totalmente desviado.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates