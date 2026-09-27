Jovem é morto a tiros em beco de São Sebastião

Jovem é achado morto em beco com disparos de tiros em São Sebastião - (crédito: Ilustração/pacifico)

Um jovem foi encontrado morto após ser atingido por disparos de arma de fogo, no Capão Comprido, em São Sebastião. O caso ocorreu nesse sábado (26/9), por volta das 9h, em um beco da Quadra 54, Rua 5.

Os policiais militares do 21º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o homem caído no local, com diversas perfurações. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamada e constatou a morte da vítima ainda no local.

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A área foi preservada pela Polícia Militar para os trabalhos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da perícia do Instituto de Criminalística. Até o encerramento da ocorrência, não foram encontradas armas ou projéteis na região.

Segundo a PMDF, também não havia informações sobre a autoria ou a motivação do crime. A ocorrência foi registrada na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e será investigada pela corporação.