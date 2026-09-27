Metrô-DF estenderá horário de pico na greve dos rodoviários

A Companhia Metropolitana do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que estenderá os horários de pico da manhã e da tarde nesta segunda-feira (28/9) devido à greve dos rodoviários, prevista para iniciar à 0h.

O horário, informou o Metrô-DF, dependerá da demanda. O órgão explicou ainda que está em tratativas com a Polícia Militar para reforço na segurança das principais estações, tendo em vista a possibilidade de um aumento no fluxo de passageiros.

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No Conic, os rodoviários se reuniram neste domingo (27/9) para os últimos ajustes da paralisação, previamente avisada em 20 de setembro. A rodada de negociações entre as concessionárias e o sindicato do setor iniciou-se em 19 de julho, com as reivindicações enviadas às empresas e ao GDF. Foram mais de 10 tratativas entre as partes. Não houve acordo.

As concessionárias do transporte público coletivo do DF emitiram uma nota em repúdio à paralisação. “Quem mais perde com a paralisação é a população. São milhares de trabalhadores, estudantes, pacientes e idosos que dependem do ônibus todos os dias para chegar ao emprego, à escola, ao hospital e aos serviços públicos. Transformar esses usuários em instrumento de pressão penaliza justamente quem não tem outra forma de se deslocar”, afirmou.

O GDF classificou a greve como um movimento “político-eleitoreiro” e acionou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). No comunicado, o governo reconhece o direito dos trabalhadores de lutar por melhorias salariais e qualidade das condições de trabalho, entretanto, “não aceita que um sindicato filiado à CUT e com um presidente da entidade que apoia abertamente um adversário eleitoral tente manipular a categoria".

O TRT decidiu que, a partir desta segunda e, enquanto a greve seguir, 80% da operação normal é obrigatória em horários de pico, das 5h30 às 9h e das 17h às 20h. Fora desse horário, a frota de ônibus deverá ser mantida em 50% das viagens programadas.

Também foi estabelecido que, nos dois turnos da eleição, dias 4 e 25 de outubro, as empresas deverão atuar com 100% do seu funcionamento, para que os cidadãos possam exercer o seu direito de voto.

Para garantir a efetividade da ordem judicial, foram aplicadas penalidades financeiras severas. Em caso de descumprimento das frotas mínimas, a multa inicial é de R$ 100 mil por hora, e o valor duplica caso a situação permaneça.

