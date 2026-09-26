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Tentativa de homicídio

Dupla em motos tenta executar homem em plena luz do dia em Ceilândia Norte

Vítima saiu do carro e correu pela rua em busca de ajuda. Populares a encaminharam ao hospital

Homem correu ferido pela rua após ataque - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem correu ferido pela rua após ataque - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi alvo de disparos de arma de fogo na QNR 4 de Ceilândia Norte, perto de uma creche, por volta de 13h deste sábado (26/9). Segundo a PM, a vítima estava dentro de um carro branco, quando dois homens em duas motos efetuaram os disparos.

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Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o veículo abandonado com marcas de tiros. Populares informaram que a vítima correu ferida pela rua. Mais à frente, foi socorrida por pessoas próximas e encaminhada ao hospital.

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A equipe policial permaneceu no local para a preservação da cena até a chegada da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/09/2026 20:43
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