Dupla em motos tenta executar homem em plena luz do dia em Ceilândia Norte

Um homem foi alvo de disparos de arma de fogo na QNR 4 de Ceilândia Norte, perto de uma creche, por volta de 13h deste sábado (26/9). Segundo a PM, a vítima estava dentro de um carro branco, quando dois homens em duas motos efetuaram os disparos.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o veículo abandonado com marcas de tiros. Populares informaram que a vítima correu ferida pela rua. Mais à frente, foi socorrida por pessoas próximas e encaminhada ao hospital.

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A equipe policial permaneceu no local para a preservação da cena até a chegada da perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).