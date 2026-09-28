Adolescente é atacada com vidro em vagão exclusivo do Metrô-DF

A estudante foi atacada dentro do primeiro vagão na manhã desta segunda-feira (28/9) - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Uma estudante de 17 anos foi atacada na manhã desta segunda-feira (28/9), no trem exclusivo do Metrô-DF para mulheres e pessoas com deficiência. O veículo seguia em direção a Ceilândia, no trecho entre a Estação Metropolitana e a Ceilândia Sul. Um homem, ainda não identificado, entrou no primeiro vagão às 6h26 portando uma garrafa de vidro quebrada, objeto utilizado na agressão contra a jovem.

De acordo com a Companhia do Metropolitano, o Centro de Monitoramento da Segurança (CMS) interveio e conteve o homem, que quebrou uma janela e tentou fugir com o trem em movimento. O suspeito apresentava comportamento agressivo, acabou caindo na via e foi detido pelo Corpo de Segurança Operacional do Metrô (CSO).

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Os agentes prestaram atendimento à jovem, estudante do Colégio Militar Dom Pedro II, e a encaminharam ao Hospital Brasília, em Águas Claras. O suspeito também foi levado para uma unidade de saúde — o Hospital Regional de Ceilândia — devido aos ferimentos sofridos na queda.

Após a avaliação médica, o homem será conduzido à 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para a adoção das providências cabíveis.