Rodoviários suspendem greve após negociarem reajuste de 8%

A greve dos rodoviários do Distrito Federal prevista para iniciar nesta segunda-feira (28/9) foi suspensa na noite deste domingo (28/9). A informação foi confirmada ao Correio pela assessoria das concessionárias das empresas de ônibus e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do DF.

O fim da paralisação foi decidida após reunião promovida nesta noite entre a secretária da Secretaria de Mobilidade (Semob), Sandra Maria Holanda França, representantes do setor e concessionárias. O acordo ficou cravado no reajuste salarial de 8% e 10% para os benefícios alimentares (ticket e cesta).

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“Em nome da diretoria, venho comunicar que através de uma reunião realizada com a secretária da Semob e representantes chegamos a um acordo de 8% de reajuste no salário, 10% no ticket e 10% na cesta. Deveremos comparecer na madrugada retornando seu trabalho nos devidos horários”, afirmou João Dão, um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do DF.

As concessionárias do transporte público coletivo do DF chegaram a emitir uma nota em repúdio à paralisação. “Quem mais perde com a paralisação é a população. São milhares de trabalhadores, estudantes, pacientes e idosos que dependem do ônibus todos os dias para chegar ao emprego, à escola, ao hospital e aos serviços públicos. Transformar esses usuários em instrumento de pressão penaliza justamente quem não tem outra forma de se deslocar”, afirmou.

À tarde, o GDF classificou a greve como um movimento “político-eleitoreiro” e acionou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT). No comunicado, o governo reconheceu o direito dos trabalhadores de lutar por melhorias salariais e qualidade das condições de trabalho, entretanto, “não aceita que um sindicato filiado à CUT e com um presidente da entidade que apoia abertamente um adversário eleitoral tente manipular a categoria".

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2026/09/7509544-greve-dos-rodoviarios-prevista-para-esta-segunda-28-e-suspensa.html