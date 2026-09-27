InícioCidades DF
Homicídio

Jovem de 26 anos é morto dentro de casa a facadas no Itapoã

Segundo as informações preliminares, a vítima bebia e usava drogas, quando teria ocorrido uma discussão com outras pessoas ainda não identificadas

Homem foi encontrado morto dentro de casa - (crédito: Portal news/Divulgação)
Homem foi encontrado morto dentro de casa - (crédito: Portal news/Divulgação)

Um homem identificado como Alexandre de Souza Heinen Santos, 26 anos, foi encontrado morto dentro de casa com ferimentos causados por arma branca, na Quadra 304 do Itapoã, neste domingo (27/9). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu um chamo por volta das 17h01 informando sobre um homem ferido dentro de uma residência. Os militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 40) foram mobilizadas para ir ao local e encontraram a vítima já sem vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo as informações preliminares, a vítima bebia e usava drogas na casa, quando teria ocorrido uma discussão com outras pessoas ainda não identificadas. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/09/2026 22:13 / atualizado em 27/09/2026 22:13
x