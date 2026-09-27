Jovem de 26 anos é morto dentro de casa a facadas no Itapoã

Um homem identificado como Alexandre de Souza Heinen Santos, 26 anos, foi encontrado morto dentro de casa com ferimentos causados por arma branca, na Quadra 304 do Itapoã, neste domingo (27/9).

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu um chamo por volta das 17h01 informando sobre um homem ferido dentro de uma residência. Os militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 40) foram mobilizadas para ir ao local e encontraram a vítima já sem vida.

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Segundo as informações preliminares, a vítima bebia e usava drogas na casa, quando teria ocorrido uma discussão com outras pessoas ainda não identificadas. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

