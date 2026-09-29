Como resgatar valores do PIS/Pasep no DF: documentos e orientações

O antigo fundo PIS-Pasep foi extinto em abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19. Então, os recursos foram transferidos para o FGTS, por meio de uma Medida Provisória. - (crédito: Divulgação)

Trabalhadores do Distrito Federal que contribuíram para o antigo fundo PIS/Pasep entre 1971 e 1988, ou seus herdeiros legais, podem solicitar o saque de valores esquecidos. A consulta e o resgate podem ser feitos por canais digitais e telefônicos, com a possibilidade de atendimento presencial para casos específicos.

A liberação de um novo lote de cotas do fundo beneficiou milhões de brasileiros. A principal forma de consulta é pelo aplicativo FGTS, onde os valores foram depositados. O atendimento foi organizado para facilitar o acesso de pessoas que encontram dificuldades em verificar a situação pela internet.

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Canais de atendimento e consulta

Antes de se dirigir a uma agência, a Caixa Econômica Federal recomenda que a consulta seja feita por meio do aplicativo FGTS. Para quem precisa de auxílio adicional ou não consegue acesso digital, é possível obter informações pela central de atendimento nos números 3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0104 (demais localidades). Caso o atendimento presencial seja necessário, o cidadão pode procurar qualquer agência da Caixa.

Documentação necessária

Para agilizar o processo, é recomendado que o interessado tenha em mãos um documento de identificação com foto, como RG ou CNH, e o número do CPF.

No caso de herdeiros que buscam o resgate, a documentação necessária pode incluir a certidão de óbito do titular e um documento que comprove a condição de beneficiário legal, como uma declaração de dependentes habilitados à pensão por morte, um alvará judicial ou escritura pública.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.