Menino de 12 anos que caiu da Ponte do Bragueto após acidente recebe alta

O menino de 12 anos que caiu no Lago Paranoá após a motocicleta em que estava colidir contra a mureta da Ponte do Bragueto recebeu alta do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) nesta terça-feira (29/9). O pai do garoto, o motociclista Rogério Salles, de 37 anos, que pilotava o veículo no momento do acidente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na tarde da última segunda-feira (28/9).

A informação sobre a liberação do garoto foi confirmada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). Segundo a instituição, o paciente passou por acompanhamento da equipe médica e multiprofissional do serviço de Trauma da unidade e seguirá agora em acompanhamento ambulatorial no hospital.

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O sinistro ocorreu na tarde de domingo (27/9). Rogério pilotava a motocicleta, levando o filho na garupa, quando perdeu o controle da direção e atingiu a mureta de proteção da ponte. Com a força do impacto, pai e filho foram projetados para dentro da água. Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto seguiu em linha reta entre os demais veículos até bater na barreira.

Rogério permaneceu submerso por cerca de dez minutos até ser retirado pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ele chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local, revertida pelos socorristas, e foi levado em estado gravíssimo ao HBDF pelo Samu. Na unidade de saúde, o motorista sofreu outras três paradas cardíacas e acabou não resistindo.

O adolescente também havia sido resgatado da água e levado ao Hospital de Base com dores intensas na região do tórax, onde passou por exames antes de receber a liberação médica. As causas que fizeram o condutor perder o controle do veículo seguem sob investigação das autoridades competentes.