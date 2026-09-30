Calorão continua! DF deve registrar máxima de 35 ºC nesta quarta (30/9)

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta quarta-feira (30/9), o Distrito Federal permanecerá sob o calorão típico de setembro, com altas temperaturas e baixíssima umidade. A terça (29), inclusive, foi considerada o dia mais seco do ano no DF, com mínima de 12% no Plano Piloto e no Gama. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas. Haja fôlego!

Para hoje, a umidade relativa do ar deve continuar lá embaixo, variando entre 12% e 60%, colocando o quadradinho sob aviso vermelho para baixa umidade, indicando grande perigo. Já a temperatura pode chegar a 35 ºC durante a tarde, com mínimas de 23 ºC na manhã. Porém, todavia, entretanto, as precipitações podem retornar a partir de quinta (1º/10), com chuvas mais intensas previstas para sexta (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Outubro abre o período chuvoso no DF, no qual as tempestades serão cada vez mais frequentes. O cenário pode contribuir para a redução das temperaturas e aumento da umidade. Um resfresco para a população", indica Wendell Fialho, meteorologista do Inmet. Então, não caia no conto do vigário saindo de casa sem guarda-chuva nos próximos dias.

Vale lembrar que, neste período de altas temperaturas, é fundamental manter boa hidratação; utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manusear fogo para evitar incêndios e queimadas. Boa quarta-feira!