Motociclista morre após cair com o filho de ponte no Lago Paranoá

Ele pilotava o veículo no sentido Lago Norte e Sobradinho com o filho, de 12 anos, na garupa, quando perdeu o controle - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O motociclista Rogério Salles, de 37 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28), após sofrer um grave acidente na Ponte do Bragueto, na tarde deste domingo (27/9). Ele pilotava o veículo levando o filho, de 12 anos, na garupa, e perdeu o controle da direção quando passava pela Ponte do Bragueto, colidindo contra a mureta de proteção da estrutura. Com o impacto, os dois foram projetados para dentro do Lago Paranoá.

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Câmeras de segurança da região registraram o exato momento em que a motocicleta segue em linha reta entre os demais veículos até atingir a barreira. Com o impacto, pai e filho foram arremessados na água. Segundo apurações, Rogério permaneceu submerso por cerca de dez minutos até ser retirado pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Veja:

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No local da ocorrência, os bombeiros conseguiram reverter uma parada cardiorrespiratória do condutor antes de repassá-lo ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Transportado em estado gravíssimo para o Hospital de Base, Rogério sofreu outras três paradas cardíacas na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente de 12 anos também foi resgatado e encaminhado ao mesmo hospital. Ele passou por baterias de exames após queixar-se de dores intensas na região do tórax, e seu quadro clínico segue em acompanhamento. Devido à gravidade do acidente e à movimentação das viaturas de socorro, o trânsito na Ponte do Bragueto precisou ser totalmente desviado durante o atendimento. As causas que levaram Rogério a perder o controle do veículo ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.

