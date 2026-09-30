Obituário: 48 funerais nesta quarta-feira (30/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (30/9):

Campo da Esperança

Antônio Joaquim Alves, 94 anos



Antony Júnior Desidério da Cruz, menos de 1 ano



Benjamin Desidério da Cruz, menos de 1 ano



Bruno Sérgio de Morais Teixeira, 48 anos



Cosma Alves da Silva, 63 anos



Elizane Vasconcelos Pinheiros, 50 anos



Evaneide Antônia da Silva Monteiro Guimarães, 50 anos



Fernando Carlos de Queiroz Chaves, 66 anos



Humberto Nogueira de Melo, 59 anos



João Fonseca dos Santos, 84 anos



Maria de Lourdes Angelici, 93 anos



Maria Eunice Reinaldo de Sousa, 74 anos



Maria José Eneas, 85 anos



Maria Thereza Brasil Terada, 99 anos



Nilza Wernay, 90 anos



Raimundo Liduino Ferreira Monte, 58 anos



Sônia Maria Rufino da Silva, 74 anos



Sueli dos Santos Seabra, 76 anos



Washington Luís Moreira de Moura, 44 anos

Taguatinga

Angélica Soares de Melo, 53 anos



Antônio Rodrigues da Silva Filho, 57 anos



Armando Lima Coelho, 85 anos



Auzeni Idalino de Oliveira, 77 anos



Daniel Pereira de Souza, 58 anos



Eustelina Maria Saldanha Santos, 76 anos



Genésia Batista Meira, 91 anos



Ilvânia Marcília Moreira, 52 anos



Jonas Pereira Maciel, 63 anos



Maria de Jesus Barroso Lima, 73 anos



Raimundo Nonato da Silva, 77 anos



Rubinaldo Maia de Souza, 68 anos



Zama Luiz Ferreira, 79 anos

Gama

Angelina Rogério dos Santos, 79 anos



Carmelita de Araújo Bezerra, 92 anos



Francisco Bernardo de Sousa, 90 anos



João Vicente Alves Comin, 3 anos



Rozemi Cordeiro da Silva, 55 anos

Planaltina

Gustavo Santana dos Santos, 32 anos



Rogério Sales Brandão, 37 anos

Brazlândia

Iva Gomes do Nascimento de Andrade, 63 anos



Maria do Socorro Lucena de Oliveira, 77 anos

Sobradinho

Alice Farias de Souza, 76 anos



José da Silva Rocha, 86 anos



Josenísia de Cássia Pinheiro Maia, 67 anos



Lindaura Josefa de Lima Silva, 99 anos

Jardim Metropolitano

Auxiliadora Rodrigues dos Santos, 73 anos



Luiz Fernando Barbosa de Souza, 18 anos



Maria das Graças Soares, 74 anos

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