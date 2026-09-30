Obituário: 48 funerais nesta quarta-feira (30/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (30/9):
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Campo da Esperança
- Antônio Joaquim Alves, 94 anos
- Antony Júnior Desidério da Cruz, menos de 1 ano
- Benjamin Desidério da Cruz, menos de 1 ano
- Bruno Sérgio de Morais Teixeira, 48 anos
- Cosma Alves da Silva, 63 anos
- Elizane Vasconcelos Pinheiros, 50 anos
- Evaneide Antônia da Silva Monteiro Guimarães, 50 anos
- Fernando Carlos de Queiroz Chaves, 66 anos
- Humberto Nogueira de Melo, 59 anos
- João Fonseca dos Santos, 84 anos
- Maria de Lourdes Angelici, 93 anos
- Maria Eunice Reinaldo de Sousa, 74 anos
- Maria José Eneas, 85 anos
- Maria Thereza Brasil Terada, 99 anos
- Nilza Wernay, 90 anos
- Raimundo Liduino Ferreira Monte, 58 anos
- Sônia Maria Rufino da Silva, 74 anos
- Sueli dos Santos Seabra, 76 anos
- Washington Luís Moreira de Moura, 44 anos
Taguatinga
- Angélica Soares de Melo, 53 anos
- Antônio Rodrigues da Silva Filho, 57 anos
- Armando Lima Coelho, 85 anos
- Auzeni Idalino de Oliveira, 77 anos
- Daniel Pereira de Souza, 58 anos
- Eustelina Maria Saldanha Santos, 76 anos
- Genésia Batista Meira, 91 anos
- Ilvânia Marcília Moreira, 52 anos
- Jonas Pereira Maciel, 63 anos
- Maria de Jesus Barroso Lima, 73 anos
- Raimundo Nonato da Silva, 77 anos
- Rubinaldo Maia de Souza, 68 anos
- Zama Luiz Ferreira, 79 anos
Gama
- Angelina Rogério dos Santos, 79 anos
- Carmelita de Araújo Bezerra, 92 anos
- Francisco Bernardo de Sousa, 90 anos
- João Vicente Alves Comin, 3 anos
- Rozemi Cordeiro da Silva, 55 anos
Planaltina
- Gustavo Santana dos Santos, 32 anos
- Rogério Sales Brandão, 37 anos
Brazlândia
- Iva Gomes do Nascimento de Andrade, 63 anos
- Maria do Socorro Lucena de Oliveira, 77 anos
Sobradinho
- Alice Farias de Souza, 76 anos
- José da Silva Rocha, 86 anos
- Josenísia de Cássia Pinheiro Maia, 67 anos
- Lindaura Josefa de Lima Silva, 99 anos
Jardim Metropolitano
- Auxiliadora Rodrigues dos Santos, 73 anos
- Luiz Fernando Barbosa de Souza, 18 anos
- Maria das Graças Soares, 74 anos
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postado em 30/09/2026 16:25