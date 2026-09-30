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Obituário: 48 funerais nesta quarta-feira (30/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 30 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (30/9):

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Campo da Esperança

  • Antônio Joaquim Alves, 94 anos
  • Antony Júnior Desidério da Cruz, menos de 1 ano
  • Benjamin Desidério da Cruz, menos de 1 ano
  • Bruno Sérgio de Morais Teixeira, 48 anos
  • Cosma Alves da Silva, 63 anos
  • Elizane Vasconcelos Pinheiros, 50 anos
  • Evaneide Antônia da Silva Monteiro Guimarães, 50 anos
  • Fernando Carlos de Queiroz Chaves, 66 anos
  • Humberto Nogueira de Melo, 59 anos
  • João Fonseca dos Santos, 84 anos
  • Maria de Lourdes Angelici, 93 anos
  • Maria Eunice Reinaldo de Sousa, 74 anos
  • Maria José Eneas, 85 anos
  • Maria Thereza Brasil Terada, 99 anos
  • Nilza Wernay, 90 anos
  • Raimundo Liduino Ferreira Monte, 58 anos
  • Sônia Maria Rufino da Silva, 74 anos
  • Sueli dos Santos Seabra, 76 anos
  • Washington Luís Moreira de Moura, 44 anos

Taguatinga

  • Angélica Soares de Melo, 53 anos
  • Antônio Rodrigues da Silva Filho, 57 anos
  • Armando Lima Coelho, 85 anos
  • Auzeni Idalino de Oliveira, 77 anos
  • Daniel Pereira de Souza, 58 anos
  • Eustelina Maria Saldanha Santos, 76 anos
  • Genésia Batista Meira, 91 anos
  • Ilvânia Marcília Moreira, 52 anos
  • Jonas Pereira Maciel, 63 anos
  • Maria de Jesus Barroso Lima, 73 anos
  • Raimundo Nonato da Silva, 77 anos
  • Rubinaldo Maia de Souza, 68 anos
  • Zama Luiz Ferreira, 79 anos

Gama

  • Angelina Rogério dos Santos, 79 anos
  • Carmelita de Araújo Bezerra, 92 anos
  • Francisco Bernardo de Sousa, 90 anos
  • João Vicente Alves Comin, 3 anos
  • Rozemi Cordeiro da Silva, 55 anos

Planaltina

  • Gustavo Santana dos Santos, 32 anos
  • Rogério Sales Brandão, 37 anos

Brazlândia

  • Iva Gomes do Nascimento de Andrade, 63 anos
  • Maria do Socorro Lucena de Oliveira, 77 anos

Sobradinho

  • Alice Farias de Souza, 76 anos
  • José da Silva Rocha, 86 anos
  • Josenísia de Cássia Pinheiro Maia, 67 anos
  • Lindaura Josefa de Lima Silva, 99 anos

Jardim Metropolitano

  • Auxiliadora Rodrigues dos Santos, 73 anos
  • Luiz Fernando Barbosa de Souza, 18 anos
  • Maria das Graças Soares, 74 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/09/2026 16:25
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