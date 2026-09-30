Nota Legal: depósitos de contribuintes começaram a ser transferidos

Contribuintes que indicaram contas no Banco de Brasília receberam valores na última terça-feira (29/9) - (crédito: Vinicius de Melo / Ascom/Seec)

Os contribuintes que optaram por receber os créditos acumulados em dinheiro, pelo programa Nota Legal, estão sendo pagos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF) nesta semana. Àqueles que possuem conta bancária no Banco de Brasília receberam na terça-feira (29/9), nas demais instituições, as transferências serão realizadas nesta quarta-feira (30/9). O primeiro lote totaliza R$ 7,5 milhões.

O benefício foi solicitado na leva de junho deste ano, momento em que os cidadãos puderam solicitar o resgate dos valores relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

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O programa foi instituído pela Lei nº 4.159/2008 e tem como objetivo incentivar a solicitação de documentos fiscais pelos consumidores. A iniciativa busca fortalecer o controle das operações comerciais e contribuir para o aumento da arrecadação tributária no Distrito Federal. Ao incluir o CPF nas notas fiscais, os consumidores acumulam créditos do programa, que podem ser utilizados para abatimento de tributos, como IPTU ou do IPVA. ou resgatados em conta bancária.