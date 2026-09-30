Defesa Civil alerta para risco de chuva forte, raios e ventos no DF

Em casos de emergência ou alagamentos no Distrito Federal, o atendimento da Defesa Civil é feito pelo número 199 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Defesa Civil do Distrito Federal informou, na tarde desta quarta-feira (30/9), que há possibilidade de chuva acompanhada de raios e rajadas de vento nas próximas horas. Diante da mudança nas condições do tempo, o órgão orientou a população a redobrar os cuidados durante eventuais tempestades.

Na mensagem enviada aos moradores, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos e não procurar abrigo debaixo de árvores durante as chuvas.

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Além do risco de queda de galhos, rajadas mais intensas podem derrubar árvores inteiras, especialmente quando o solo está encharcado e oferece menor sustentação às raízes. Há ainda perigo de descargas elétricas, já que árvores e outros pontos elevados podem ser atingidos por raios.

Instabilidade já havia sido prevista

Na semana passada, o Distrito Federal também esteve sob aviso de perigo potencial para tempestades. O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entrou em vigor à 0h de quarta-feira (23/9) e permaneceu válido até as 23h59 de quinta-feira (24/9).

Na ocasião, a previsão indicava possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Também eram esperadas rajadas entre 40 km/h e 60 km/h e eventual queda de granizo.

Mesmo após o encerramento de um aviso meteorológico, os efeitos de períodos de chuva podem permanecer por mais tempo. Se houver acúmulo de água no solo, por exemplo, novas precipitações encontram menor capacidade de infiltração e podem favorecer alagamentos. A umidade também reduz a estabilidade do terreno ao redor das raízes, aumentando o risco de queda de árvores caso ocorram novas rajadas de vento.

Riscos durante as tempestades

Entre os impactos associados a esse tipo de condição meteorológica estão interrupções no fornecimento de energia, danos a plantações, queda de galhos e pontos de alagamento.

Durante rajadas de vento, a orientação é evitar árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que também podem ser derrubadas.

O Inmet recomenda ainda que aparelhos eletrônicos sejam retirados da tomada durante tempestades com raios, como forma de reduzir o risco de danos provocados por descargas elétricas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.