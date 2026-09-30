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ELEIÇÕES

Marley para o Senado: veja o número

Este ano, serão dois votos para o Senado. Veja candidatos

Marley - (crédito: Reprodução/TSE)
Marley - (crédito: Reprodução/TSE)

Os eleitores vão às urnas neste domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos governadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, além do presidente da República e de senadores.

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O candidato Marley, do Avante, disputa uma das vagas para o Senado pelo DF. O número para votar no candidato é 700.

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Como votar para senador

Para registrar o voto na urna eletrônica, o eleitor deve digitar o número de três dígitos correspondente ao candidato escolhido para o Senado.

Após a digitação, é necessário conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela estão corretos. Se as informações corresponderem à sua escolha, basta apertar o botão verde "confirma" para validar o voto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 30/09/2026 18:36 / atualizado em 30/09/2026 21:31
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