Urna eletrônica terá barra de progresso nas Eleições 2026

Tela de treinamento da urna eletrônica exibe o voto para deputado federal, destacando a nova interface para as Eleições 2026 - (crédito: Reprodução/YouTube TV Senado)

A urna eletrônica terá uma novidade nestas Eleições de 2026 para ajudar o eleitor a acompanhar cada etapa da votação. Uma barra de progresso ficará na parte superior da tela e mostrará os cargos em que a pessoa já votou e quantos ainda faltam até concluir o processo.

A mudança ganha importância neste ano porque o eleitor fará seis escolhas na urna. A votação começará pelo cargo de deputado federal, seguido por deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Depois, será a vez de escolher dois senadores, governador e, por último, presidente da República.

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A barra permanecerá visível durante o processo e funcionará como um guia para indicar em qual etapa o eleitor está. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ferramenta foi criada para tornar a votação mais intuitiva, principalmente em eleições com vários cargos em disputa.

Além disso, para evitar confusão na hora de votar, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma “colinha” em papel com os números dos candidatos na ordem da votação. O uso do celular dentro da cabine continua proibido.

No caso do Senado, é preciso atenção redobrada, já que cada eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo número for digitado nas duas vagas, o segundo voto será anulado. Caso o eleitor queira que o voto seja nulo pode apertar em confirma, mas se errou e quiser repetir, é preciso apertar em corrige e colocar o número correto.

O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.