Tiago para o Senado: veja o número

Os eleitores vão às urnas neste domingo (4/10) para o primeiro turno das Eleições 2026. Na data, serão escolhidos governadores, deputados federais, deputados estaduais ou distritais, além do presidente da República e de senadores.
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O candidato Tiago, do Agir, disputa uma das vagas para o Senado pelo DF. O número para votar no candidato é 360.
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Como votar para senador
Para registrar o voto na urna eletrônica, o eleitor deve digitar o número de três dígitos correspondente ao candidato escolhido para o Senado.
Após a digitação, é necessário conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela estão corretos. Se as informações corresponderem à sua escolha, basta apertar o botão verde "confirma" para validar o voto.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.