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Polícia isola STF após homem jogar mochila em parada de ônibus

Por segurança, perímetro foi isolado e Esquadrão Antibombas faz avaliação. Não há interdição dentro do prédio, porém, polícia orienta que quem saí do edifício mantenha distância do local

STF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)
STF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (1º/10), após arremessar uma mochila em uma parada de ônibus ao lado do Supremo Tribunal Federal (STF). A via S1 foi totalmente isolada desde a Catedral.

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O Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar a avaliação e os procedimentos de segurança. Não há interdição interna no prédio, mas a polícia orienta que quem sai do edifício mantenha distância do local.

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  • STF isolado na noite desta quinta-feira (1°/10)
    STF isolado na noite desta quinta-feira (1°/10) Rafaela Gonçalves/CB/D.A.Press
  • STF isolado na noite desta quinta-feira (1°/10)
    STF isolado na noite desta quinta-feira (1°/10) Rafaela Gonçalves/CB/D.A.Press

O trânsito na Esplanada dos Ministérios foi bloqueado. Por volta das 20h30, já não havia ministros na sede da Corte. O último a deixar o local após a sessão foi o ministro Edson Fachin.

Em nota, o STF informou que o homem preso chegou a tentar pular a grade da Corte. Leia na íntegra: 

"Um indivíduo, nas proximidades do ponto de ônibus localizado em frente ao Supremo Tribunal Federal, tentou pular as grades da Corte. A movimentação foi identificada pelo sistema de monitoramento do STF, sendo imediatamente acionadas a Polícia Militar e a Polícia Judicial.

Como ele arremessou uma mochila sobre o ponto de ônibus, tornou-se necessário acionar a Operação Petardo, com a adoção dos procedimentos previstos para averiguação de possível artefato explosivo.

Neste momento, equipes da Polícia Militar e da Polícia Judicial encontram-se no local realizando os procedimentos necessários".

Histórico de violência

Em 13 de novembro de 2024, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, natural de Santa Catarina, realizou um ataque na Praça dos Três Poderes. De acordo com testemunhas ouvidas pelo Correio, o homem morreu após arremessar um explosivo contra a Estátua da Justiça, em frente ao STF. Ele lançou duas bombas, mas acabou atingido por uma delas.

Ao menos duas explosões foram ouvidas na Praça dos Três Poderes, no centro de Brasília. Uma ocorreu em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. O local foi imediatamente interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Saiba Mais

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Ronayre Nunes, Renato Souza e Rafaela Gonçalves
postado em 01/10/2026 20:21 / atualizado em 01/10/2026 21:14
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