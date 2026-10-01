Defensoria Pública lança Guia Fácil e curso para eleitor se preparar

Por José Ghesti*

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou o Guia Fácil Eleições 2026 e também um Curso de Educação Eleitoral e Cidadania, que é gratuito para os cidadãos. A iniciativa tem como objetivo levar informações simples e acessíveis sobre o processo eleitoral, os direitos dos eleitores e o exercício da cidadania.

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O guia explica as regras gerais das eleições, além de tratar questões práticas, como regularização do título, documentos necessários para votar, uso do e-Título, acessibilidade e atendimento prioritário, abordando desde a importância do voto até a o funcionamento da Justiça Eleitoral.

Já o curso, que é dividido em nove módulos, refere temas como democracia e cidadania, funcionamento das instituições eleitorais, segurança do voto e combate à desinformação, além de possuir conteúdo dedicado à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, que fala sobre acessibilidade para pessoas com deficiência e idosas e diversas práticas ilegais.

O Guia Fácil Eleições 2026 está disponível para consulta e download aqui.

Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

