Eleições: PMDF usa drones no monitoramento de pontos de votação

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou o monitoramento aéreo com drones em colégios e pontos de votação do DF que já abrigam as urnas eletrônicas. A iniciativa busca reforçar a segurança ostensiva, previne ocorrências suspeitas no entorno dos locais e garante a integridade dos equipamentos e o andamento seguro do processo eleitoral.

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Além da vigilância em tempo real, as imagens geradas pelas aeronaves não pilotadas chegam diretamente aos centros de comando e controle da corporação. Esse recurso tecnológico agiliza a identificação de suspeitos e fortalece a prevenção contra infrações eleitorais nas proximidades das seções.