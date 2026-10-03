InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Eleições: PMDF usa drones no monitoramento de pontos de votação

Iniciativa busca reforçar a segurança ostensiva, previne ocorrências suspeitas no entorno dos locais e garante a integridade dos equipamentos e o andamento seguro do processo eleitoral

Drones usados nas eleições - (crédito: Divulgação/PMDF)
Drones usados nas eleições - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou o monitoramento aéreo com drones em colégios e pontos de votação do DF que já abrigam as urnas eletrônicas. A iniciativa busca reforçar a segurança ostensiva, previne ocorrências suspeitas no entorno dos locais e garante a integridade dos equipamentos e o andamento seguro do processo eleitoral.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além da vigilância em tempo real, as imagens geradas pelas aeronaves não pilotadas chegam diretamente aos centros de comando e controle da corporação. Esse recurso tecnológico agiliza a identificação de suspeitos e fortalece a prevenção contra infrações eleitorais nas proximidades das seções.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 03/10/2026 22:35
x