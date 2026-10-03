Celina Leão encerra campanha no Sol Nascente com apelo à fé e balanço de gestão

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), realizou, na tarde deste sábado (3/10), no Sol Nascente, o último evento de campanha antes do primeiro turno, liderando um ato político focado em discursos de fé, gratidão e engajamento do eleitorado.

Ao lado de aliadas de destaque da base conservadora — como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a senadora Damares Alves (Republicanos) —, a postulante declarou ter mantido a serenidade ao longo da disputa e expressou otimismo quanto ao desempenho nas urnas.

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“Nossa palavra final aqui nessa tarde, nosso último evento de campanha: a gente lutou o bom combate, nós guardamos a nossa fé. E é isso que eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estiveram ao meu lado”, afirmou ao fazer um balanço dos meses e enfatizar o empenho do grupo político.

Durante a agenda no Sol Nascente, a candidata destacou a transformação urbana promovida por sua gestão, ressaltando que a localidade passou a receber investimentos públicos integrados a Ceilândia, que também foi contemplada com a implementação de seu primeiro parque linear.

“Aqui no Sol Nascente, uma cidade que foi transformada pelo nosso governo, que agora nós vamos começar a pavimentar. É uma cidade que tá recebendo todo o investimento. O carinho do pessoal aqui é incrível!”, declarou.

Na avaliação da trajetória eleitoral, a governadora defendeu que a coligação conduziu uma mobilização pautada em propostas concretas e no trabalho, destacando que a chapa não atacou ninguém e que esperou a população do Distrito Federal escolher o melhor projeto.

Celina Leão ressaltou a tranquilidade de sua equipe para o dia da votação e o sentimento de dever cumprido na reta final.

“Nossa campanha foi uma campanha de proposta, uma campanha de trabalho, uma campanha de amor. Amanhã a gente vai com tranquilidade no coração, confiante em Deus e em vocês que nos ajudaram até aqui”, destacou.

A manifestação contou ainda com agradecimentos explícitos aos dirigentes das legendas aliadas. A agenda de rua foi finalizada com a realização de uma "carreata do amor" e a convocação dos presentes para uma oração coletiva com o intuito de entregar a caminhada política “nas mãos de Deus”.