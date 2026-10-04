Robson Raymundo diz que atuação do PSTU continuará independente do resultado

Candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSTU, o professor Robson Raymundo votou na Escola Classe 6 do Guará II - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA.Press )

Candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSTU, o professor Robson Raymundo chegou à Escola Classe 6 do Guará II na manhã deste domingo (4/10), onde votou no primeiro turno das eleições. Coincidentemente, Raymundo estava na mesma seção eleitoral de Leandro Grass (PV), que também votou no local. Antes de registrar o voto, às 9h26, o candidato concedeu entrevista exclusiva ao Correio e falou sobre as expectativas para a apuração. Raymundo afirmou esperar que o processo ocorra sem problemas e que a vontade popular seja respeitada.

“Espero que não haja muito problema, né? Tivemos aí um movimento estranho de fechamento da embaixada e consular dos Estados Unidos, que não é uma coisa muito comum. Mas espero que a população brasileira saiba se fazer ouvir e vote os votos na urna com convicção”, afirmou. Raymundo reconheceu que, diante da polarização, o PSTU não deve estar entre as candidaturas mais votadas, mas avaliou positivamente o trabalho realizado durante a campanha. “Nós fizemos um bom trabalho durante essa campanha. Devemos ter aí uma representação em votos desse trabalho”, disse.

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O candidato afirmou ainda que a atuação do partido continuará independentemente do resultado. “Se acontecer de não conseguirmos ganhar, nossa luta continuará, porque nós não somos um partido só de eleição”, declarou. Segundo ele, o PSTU seguirá atuando nos movimentos sociais e fará oposição de esquerda a quem assumir o governo.

Ao falar sobre o momento mais simbólico da campanha, Raymundo destacou o contato com trabalhadores, principalmente moradores das periferias do Distrito Federal. Segundo ele, as propostas do partido foram melhor compreendidas à medida que a campanha avançou.

“A princípio nos confundem, porque é tanta gente. Mas quando nós explicamos, a população entendeu. Muitas das nossas propostas foram bem compreendidas”, afirmou.Raymundo também disse acreditar que a candidatura não ficará entre as últimas colocadas na disputa. “Eu acredito que não vamos ficar na rabeira, não. Devemos ficar ali pelo meio das votações”, avaliou.

Depois da votação, a primeira iniciativa da campanha será agradecer aos eleitores que apoiaram a candidatura. O candidato afirmou que a equipe já prepara materiais para esse momento, mas aguarda o resultado das urnas para definir a abordagem.

“Vamos fazer primeiro o agradecimento a quem conseguiu entender a nossa proposta, teve a coragem de votar diferente”, disse. Para ele, a polarização eleitoral reduz as opções do eleitor. “Queremos oferecer justamente uma outra opção. Uma opção realmente socialista, uma opção realmente da classe trabalhadora.”

Após a entrevista, Raymundo levou cerca de 35 segundos para votar. Ele também afirmou que o partido fará uma avaliação interna sobre os próximos passos depois da divulgação do resultado.