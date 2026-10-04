Leandro Grass vota no Guará e demonstra confiança na decisão das urnas

Candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) votou na manhã deste domingo (4/10), no primeiro turno das eleições, na Escola Classe 6 do Guará II. A passagem pela seção eleitoral foi rápida: o candidato levou cerca de 30 segundos para registrar o voto.

Grass chegou ao local acompanhado da candidata a vice-governadora, Dora Gomes, da esposa, Marcela Sá, e da mãe, Fátima Grass. Na chegada à escola, foi recebido por apoiadores e eleitores e abraçado por diversas pessoas antes de entrar para votar.

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Antes de seguir para a votação, o candidato afirmou que confia na escolha dos eleitores e avaliou que a campanha apresentou propostas para os principais problemas do Distrito Federal. “Nós confiamos na sabedoria, na inteligência e na consciência do povo. Democracia é a liberdade de escolher”, afirmou.

Grass também citou a saúde como uma das principais questões que, segundo ele, marcaram a campanha. “Fizemos uma campanha de alto nível, uma campanha de propostas, uma campanha com ideias para resolver os problemas do Distrito Federal, os problemas que foram criados nesses últimos oito anos, a crise da saúde principalmente, que é gigante”, disse.

Questionado sobre as pesquisas divulgadas na véspera, que apontavam possibilidade de vitória de Celina Leão (PP) ainda no primeiro turno, Grass afirmou que os levantamentos não determinam o resultado das urnas. “As pesquisas não são o resultado da eleição. O resultado da eleição, quem define é o eleitor”, declarou.

O candidato ainda lembrou erros de pesquisas em eleições anteriores e disse esperar que o resultado deste domingo represente a vontade da população. “Cabe ao eleitor tomar a sua decisão independente de pesquisa. É nesse momento que a gente acredita na força da população, na sua sabedoria, no seu conhecimento”, afirmou.

Após votar, Grass seguiu para acompanhar a votação de Dora Gomes, no CEF 6 do Lago Sul, e da esposa, Marcela Sá, no La Salle da Asa Sul. Mais tarde, a previsão é de que acompanhe a apuração dos votos com a família. Após a proclamação do resultado, ele seguirá para o comitê da campanha, no Edifício Serra Dourada, no Setor Comercial Sul.