Primeiras horas de votação no Areal têm santinhos espalhados nas ruas

O derramamento de santinhos nas proximidades dos locais de votação é proibido pela legislação eleitoral - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A Press)

As primeiras horas de votação deste domingo (4/10) começaram com centenas de santinhos espalhados pelas ruas do Areal. Nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental Vila Areal, um dos locais de votação da região, o material de campanha de uma candidata a deputada distrital cobria parte da calçada e da via na manhã deste domingo. Por volta das 7h, eleitores já formavam fila em frente à escola, enquanto os papéis permaneciam espalhados pelo chão.

O derramamento de santinhos nas proximidades dos locais de votação é proibido pela legislação eleitoral. A prática, quando realizada no dia da eleição, pode configurar crime eleitoral e sujeitar o responsável a detenção de seis meses a um ano, além de multa. A legislação também proíbe, no dia da votação, a propaganda de boca de urna e outras formas de aliciamento de eleitores.

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Acompanhada dos filhos e do marido, a eleitora Deise Pimentel, de 40 anos, conta que a situação se repete a cada eleição. “Todo ano eles poluem a rua. Na votação passada ainda estava pior, havia muito mais santinhos”, relata a empresária.

Moradora de Valparaíso, Deise costuma votar nos mesmos candidatos que o marido e os dois filhos. Para ela, além da poluição, a quantidade de papéis espalhados pelo chão pode representar um risco para quem passa pelo local. A empresária conta que chegou a escorregar durante uma eleição anterior, quando votava no Riacho Fundo I. Apesar de não ter se machucado, diz que a experiência ficou marcada. “Onde a gente mora, eles jogam muito mais. Alcança até a BR”, relembra.

O filho, Yuri Pimentel, de 20 anos, afirma que a família costuma escolher candidatos do mesmo partido. Já o marido de Deise, José Pimentel, de 40 anos, votou nas primeiras horas da manhã e diz estar razoavelmente otimista com os candidatos escolhidos. Para ele, o derramamento de santinhos também é uma tentativa de influenciar eleitores que chegam ao local de votação sem uma decisão definida.

“É um desserviço. Tem gente que vota no impulso e acaba não tomando uma decisão consciente”, opina o gestor de contas.

Serviço

A votação ocorre das 8h às 17h neste domingo (4/10), pelo horário de Brasília. O eleitor deve comparecer ao local de votação indicado pela Justiça Eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. O e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, também pode ser utilizado para identificação, desde que o eleitor esteja com a foto cadastrada no aplicativo. É permitido levar uma “colinha” com os números dos candidatos, desde que ela seja utilizada de forma individual e silenciosa.

No dia da eleição, não é permitido fazer propaganda de candidatos ou partidos, distribuir material de campanha, realizar comícios ou promover manifestação coletiva de preferência por determinado candidato ou legenda. A manifestação individual e silenciosa do eleitor, como o uso de camiseta, adesivo ou broche, é permitida.