Gustavo Rocha, candidato a vice na chapa de Celina, vota no Lago Sul

*Marina Borela

O candidato a vice-governador do Distrito Federal na chapa de Celina Leão (PP), Gustavo Rocha (Republicanos), votou por volta das 9h deste domingo (4/10), na Escola das Nações. Após registrar o voto, ele afirmou estar confiante na reeleição da governadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu tenho certeza que a população vai reconhecer que o projeto da Celina Leão é o melhor para o Distrito Federal”, declarou. Sobre a possibilidade de a disputa ser decidida já neste domingo, Rocha ponderou que é preciso aguardar a apuração. “As pesquisas indicam que sim, mas vamos aguardar a apuração”, afirmou.

A última pesquisa Quaest, divulgada no sábado (3), apontou Celina com 53% dos votos válidos, contra 32% de Leandro Grass (PT). O levantamento ouviu 2.652 eleitores entre 2 e 3 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

*Estagiária sob a supervisão de Luiz Felipe